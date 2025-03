Ilfattoquotidiano.it - Sono i valori di gentilezza e cura ad agire da rimedio contro la brutalità di questo tempo

di Dafni RuscettaNelle scorse settimane l’attenzione e il dibattito pubblico in Italiastati per qualche giorno richiamati, durante il festival di Sanremo, sul tema del prendersi, grazie alla sensibilità del bravo Simone Cristicchi. Era naturale farsi coinvolgere emotivamente da quelle parole, evocative di immagini di persone amate, anziani ormai fragili come spesso loanche i bambini. Il grande merito di Cristicchi è l’aver avuto il coraggio di renderci più liberi, consentendoci di tornare a piangere senza provare vergogna, perché grazie a quel testo ci siamo rivisti nel video delle nostre molte realtà quotidiane, nelle forti emozioni verso coloro che ci hanno insegnato a camminare mostrandoci quella strada che talvolta hanno smarrito sul viale del tramonto.Viviamo nell’epoca in cui la, la prepotenza e l’arroganzail segno distintivo dei forti e il cinismo più rozzo pervade la coscienza collettiva.