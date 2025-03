Spettacolo.periodicodaily.com - SOLO LIVE, la Primavera-Estate 2025 Si Accende Di Musica!

La stagioneporta con sé una serie di eventiimperdibili, grazie alla collaborazione traEvents & More e il MEI. La programmazioneoffrirà concerti e tributi di artisti di alta qualità, spaziando tra diversi generi musicali.La Musicadella: Un Cartellone Imperdibile perLa stagione estiva delè alle porte e promette di essere un’esperienza musicale straordinaria!Events & More, in collaborazione con il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, ha realizzato un programma ricco di eventi, spettacoli e tributi musicali che abbracciano una vasta gamma di generi e generazioni.Un Viaggio Musicale tra Generi e StiliLa programmazione dellaè pronta a far vibrare piazze, teatri e festival con artisti di grande calibro e progetti originali.