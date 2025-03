Genovatoday.it - Solo il cognome della madre ai bimbi? La Lega attacca Salis e Pinotti: "La sinistra dell'esclusione"

Leggi su Genovatoday.it

"Dopo secoli in cui i figli hanno preso ildel padre, stabiliamo che prenderanno ilil". Sulle parole di Dario Franceschini, ex ministro Pd che ha annunciato di voler presentare un ddl in merito, complici le elezioni si scatena la polemica politica anche nel.