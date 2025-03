Ilcampoonline.it - Soliera: via Roma riaperta alla circolazione dei veicoli

Leggi su Ilcampoonline.it

Con la riaperturadeidi via– il viale più prestigioso di accesso al centro di: 450 metri con tre filari di alberature che conducono davanti al Castello Campori – si conclude una prima corposa fase di lavori per il cantiere di riqualificazione e rigenerazione urbana di viae di via Marconi, finanziato con fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’intervento, eseguito dditta Porfirea srl, ha riguardato il tratto che va dall’incrocio con via Stradello Morello fino all’intersezione con via Muratori.Il viale si presenta ora con un volto nuovo, più elegante e decisamente più ecologico. Nel tratto riqualificato è stata introdotta una zona a velocità limitata a 30 km/h, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e la qualità della, assicurando una viabilità rispettosa di pedoni e ciclisti.