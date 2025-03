Panorama.it - Soldati europei in Ucraina, l’Italia si chiama fuori

Durante il vertice all’Eliseo che ha riunito 31 paesi cosiddetti “volenterosi”, il presidente francese Emmanuel Macron ha rilanciato l’ipotesi di inviare forze militari europee inper vigilare sul rispetto di futuri accordi di pace con la Russia. Anche se non tutti i partecipanti sono d’accordo — l’unanimità infatti manca, eha già dichiarato di non voler aderire — Macron ha affermato che si andrà avanti comunque con chi è disposto a partecipare. Secondo il capo dell’Eliseo, questa futura “forza di rassicurazione” potrebbe essere costituita da vari paesi, senza necessariamente agire come peacekeeper né stazionare direttamente nelle zone di conflitto. L’obiettivo principale sarebbe offrire a Kiev un supporto continuativo, capace di scoraggiare eventuali nuove offensive russe.