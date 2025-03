Lanazione.it - Soffocò la madre nel letto. Condanna confermata a 23 anni di carcere

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 27 marzo 2025 – La Corte d’Assise d’Appello ha confermato, ieri mattina, laa ventitrèdi reclusione per Patrizio Ruscio, il ragioniere pistoiese sessantenne che all’alba del primo giugno 2023 uccise l’anziananel suo, nell’appartamento di via Monteverdi in cui la donna viveva da sola da qualche anno. Ottavina Rita Maestripieri aveva compiuto 90da pochi mesi. Non ebbe scampo lei, minuta e fragile, sotto la pressione delle mani del figlio e dopo aver disperatamente lottato morì soffocata. La vicina di casa percepì lunghi minuti di dolorosi lamenti. Ruscio chiamò i soccorsi facendo ipotizzare un’aggressione a scopo di rapina, ma dì lì a poco crollò e confessò il suo atroce delitto davanti al magistrato che ha diretto le indagini dei carabinieri su questa tragedia, il sostituto procuratore Leonardo De Gaudio.