Social network e tasse | Roma chiede oltre un miliardo di IVA a Meta X e LinkedIn

L’Italia ha presentato il conto a, X endoundi euro per l’IVA non pagata sugli anni 2015-2016. Una mossa che non solo potrebbe innescare un effetto domino in Europa, ma che soprattutto rappresenta una sfida diretta al pensiero economico di Donald Trump, convinto da sempre che l’IVA sia un’arma sleale contro le imprese americane.L’Italial’IVA sulle iscrizioni aiLa strategia fiscale italiana si basa su un’interpretazione innovativa: l’iscrizione aiviene considerata una transazione economica, perché implica uno scambio tra l’utente e la piattaforma. L’idea è che fornire i propri dati personali per accedere a Facebook, X oequivalga a pagare un prezzo, e quindi debba essere soggetto a IVA.ha in parte confermato questa tesi quando ha introdotto la possibilità di pagare per non ricevere pubblicità, ammettendo implicitamente che il modello gratuito si basa proprio sulla monetizzazione dei dati.