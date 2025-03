Parmatoday.it - Soccorso Alpino nel 2024: 12.063 missioni, 11.789 persone soccorse e 466 deceduti

Il Corpo Nazionalee Speleologico (CNSAS), ente che da oltre 70 anni effettua soccorsi tecnici – sanitari e non – in ambiente montano, in grotta e negli ambienti impervi del territorio nazionale con più di 7.000 operatori altamente specializzati, presenta il report delle attività.