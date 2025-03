Universalmovies.it - So Cosa Hai Fatto | Il poster del nuovo film horror

Leggi su Universalmovies.it

Sony Pictures ha da poco rilasciato il teaserdi SoHai(I Know What You Did Last Summer in originale), sequel del fortunatodatato 1997.Divenuto uno dei classici del generepiù apprezzati dagli appassionati, SoHaisi presenta come una sorta di sequel dell’originaledel 1997, con un cast tuttoe chiari riferimenti al passato, e non solo narrativi. Di, il cast delpresenta anche Jennifer Love Hewitt, iconica protagonista deldel 1997, con un ruolo di congiunzione tra le due pellicole.Come noto, SoHaiprende ispirazione dal romanzo omonimo di Lois Duncan, ed è diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Il cast, oltre alla già citata Jennifer Love Hewitt, spiccano i volti di Madelyn Cline e Billy Campbell. Di seguito, invece, Sony Pictures ha diffuso la trama ufficiale:“Dopo aver causato inavvertitamente un incidente d’auto mortale, cinque amici nascondono il loro coinvolgimento e fanno un patto per mantenere il segreto evitando di affrontare le conseguenze.