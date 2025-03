Oasport.it - Snowboarcross, Michela Moioli seconda nelle qualifiche dei Mondiali. Sommariva e Visintin qualificati

Leggi su Oasport.it

In Engadina (Svizzera) sono andate in scena le qualificazioni deidi snowboardcross, fondamentali per determinare i tabelloni della fase a eliminazione diretta che domani (venerdì 28 marzo, a partire dalle ore 12.00) assegnerà le medaglie iridate.ha firmato il secondo tempo nel turno preliminare, fermandosi a 21 centesimi dalla svizzera Sina Siegenthaler (1:07.05).La bergamasca andrà a caccia della medaglia iridata dopo aver collezionato un argento e tre bronzi nel corso della propria carriera, sperando di fare saltare il banco come riuscì alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. La 29enne si è lasciata alle spalle di un centesimo la francese Julia Pereira De Sousa, mentre la britannica Charlotte Bankes è quarta a mezzo secondo dalla vetta.Tra le altre big sono state promosse anche le francesi Lea Casta (quinta a 0.