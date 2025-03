Lanazione.it - Smottamento del 2021 a Falcinello: “Entro l’estate strada in sicurezza”

Sarzana, 27 marzo 2025 – “l’accesso al borgo disarà definitivamente messo in”. Lo ha assicurato la sindaca Cristina Ponzanelli partecipando al sopralluogo per l’avvio dei lavori sulla frana che nel settembre del, a seguito di piogge abbondanti, ha messo a rischio la tenuta dellache porta alla frazione collinare. L’amministrazione comunale, dopo un iniziale intervento eseguito in somma urgenza per la messa inprovvisoria dello, aveva avviato l’iter tecnico-amministrativo arrivando alla progettazione esecutiva dell’intervento da eseguire e al successivo affidamento dei lavori alla ditta Ferrari De Nobili srl della Spezia, che martedì ha avviato le attività di allestimento del cantiere a cui seguirà l’esecuzione delle opere di contenimento della frana, sotto, con installazione del palancato.