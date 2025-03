Gamberorosso.it - Smettetela di diluire il vino con l'acqua. Una volta era prassi, ma oggi è un'eresia

Leggi su Gamberorosso.it

Caro cliente, devi sapere che tra le eresie gastronomiche che segnano la decadenza dei costumi, versarenelmerita un posto d’onore. Un gesto che, ancora, provoca sguardi di orrore nei sommelier, smorfie di disgusto nei veri intenditori e forse persino una lacrima nei viticoltori. Eppure, non è sempre stato così.Evoluzione di un crimineI Greci e i Romani annvano il. Vero. Ma prima che qualcuno esulti brandendo il calice, è bene chiarire che lo facevano perché ildell’epoca era molto più alcolico e privo della raffinatezza moderna. Un atto di sopravvivenza, dunque, e non di degustazione. Omero racconta di untagliato con venti parti d’, il chefarebbe impallidire qualunque enologo rispettabile.I Romani, che di piaceri della tavola se ne intendevano, lo miscelavano conper non finire sotto il tavolo dopo il primo bicchiere.