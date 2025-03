Ilrestodelcarlino.it - Smascherata dal video. Dipendente saccheggiava ogni giorno la cassa

Apparentemente era unafidata e gran lavoratrice, nella realtà aveva il vizietto di sottrarre soldi dalla. E non spiccioli: decine di migliaia di euro in totale. Ma alla fine è statadalle telecamere di sorveglianza e colta praticamente sul fatto dai carabinieri che l’hanno bloccata in flgranza di reato. La vittima dei furti a ripetizione è un’imprenditrice molto conosciuta in riviera, Jessica Galletti, titolare di tre punti vendita "Il Gelato di Jessica", a Cesenatico, Cervia e Cesena. Da qualche mese a questa parte, a Jessica non tornavano i conti, nel senso che a fronte della mole di lavoro e delle materie prime acquistate, nei registratori dinon trovava un incasso congruo. L’imprenditrice ha così deciso di andare a fondo e indagare sull’attività. Nel mirino è finita una46enne di nazionalità straniera ma da diversi anni residente in Romagna.