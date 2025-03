Quotidiano.net - Smart Home: con le Offerte di Primavera Amazon 2025 spendi pochissimo

La domotica, cioè l'applicazione della tecnologia alle case a agli altri edifici civili, non è più un costoso vezzo da nerd e super esperti di informatica: il mercato si è espanso in maniera incredibile e, adesso, è pieno di dispositivinon solo molto più economici che in passato, ma anche molto più semplici da installare e usare tutti i giorni. Con lediattualmente in corso, poi, creare da zero unaè molto più economico, grazie agli sconti fortissimi. Per questo abbiamo selezionato alcuni dispositivi utilissimi per rendereuna casa tradizionale, senza spendere molto. Sono tutti device che funzionano sia conAlexa che con Google Assistant. Prese e lampadineLa frase iconica della domotica moderna è "Alexa, accendi la luce". In effetti, quasi tutti partono dall'illuminazione quando iniziano a metter mano alla