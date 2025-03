Lanotiziagiornale.it - Slitta di 2 mesi l’udienza Santanchè e sul processo aleggia la prescrizione

La missione – ovvero ottenere una sospensione più lunga possibile delpreliminare, rimanendo così sulla poltrona ministeriale – è stata completata con successo. Ieri infatti il nuovo pool difensivo della ministra del Turismo, Daniela, ha ottenuto dalla Giudice per le indagini preliminari, Tiziana Gueli, un rinvio al 20 maggio prossimo, cioè di ben duequindi, delche dovrà decidere se mandare a giudizio la big di Fratelli d’Italia per l’accusa di truffa aggravata allo Stato.Il procedimento riguarda la cassa integrazione Covid percepita da due società della galassia Visibilia, mentre i dipendenti erano in realtà al lavoro. In praticadi ieri è andata esattamente come probabilmente si auspicavaquando ha cambiato uno dei suoi legali a due giorni dall’appuntamento in aula.