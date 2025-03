Slalom maschile | Kristoffersen vince la Coppa del Mondo Haugan trionfa a Sun Valley

Leggi su Sportface.it

Henrikcolleziona la sua quartadeldi specialità, mentre Timonla gara finale. A Suncala il sipario sulla stagione 2025 dideldi. La prima manche ha visto Timonconquistare la testa della classifica, a un decimo di distanza da Clément Noel e a 0”14 su Henrik. Quest’ultimo rimane favorito per il titolo in vista della seconda manche, con Loic Meillard, suo diretto inseguitore, che ha concluso la prima discesa in ottava piazza e si trova a -47, mentre Noel risulta staccato di 86 lunghezze. La corsa alladi cristallo si protrae fino alle ultime cinque discese della giornata, con Meillard che registra il miglior tempo della seconda manche. Sul finale, Strain strappa la prima posizione allo svizzero.