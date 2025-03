Oasport.it - Skicross, Simone Deromedis si gioca la Coppa del Mondo: sfida totale con Wilmsmann e Howden

si presenterà a Idre Fjaell (Svezia) per provare a conquistare ladeldi. Il fuoriclasse trentino, reduce dal sesto posto ai Mondiali in Engadina, occupa la terza posizione in classifica generale con 825 punti e si trova all’inseguimento del tedesco Florian(850) e del canadese Reece(838). Saranno questi tre atleti a contendersi la Sfera di Cristallo nelle due gare che andranno in scena in terra scandinava nel weekend del 29-30 marzo, precedute dalle qualificazioni di giovedì.L’azzurro si trovava al comando della graduatoria con 99 punti di vantaggio prima dello sfortunato fine settimana di Craigleith, dove ha picchiato la schiena sulla neve nei quarti di finale di gara-1 e non ha poi nei fatti potuto prendere parte al secondo appuntamento.