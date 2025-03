Oasport.it - Skicross, Deromedis promosso in Svezia: sfida totale per la Coppa del Mondo. Galli avanza

Leggi su Oasport.it

A Idre Fjaell () sono andate in scena le qualificazioni dell’ultima tappa delladeldi, disciplina dello sci freestyle. Il turno preliminare, che ha definito il tabellone a eliminazione diretta per le due gare in programma tra sabato e domenica, è stato anticipato di un giorno a causa delle avverse previsioni meteo di domani nella località scandinava.Simone, reduce dal sesto posto ai Mondiali in Engadina, è in lotta per la conquista della Sfera di Cristallo con il tedesco Florian Wilmsmann e il canadese Reece Howden: l’azzurro accusa un ritardo di 25 punti al teutonico e di 13 dal nordamericano, dunque tutto è apertissimo ma le condizioni fisiche del trentino non sono ancora delle migliori dopo la caduta rimediata due settimane fa a Craigleith.Il nostro portacolori ha chiuso le qualificazioni al quinto posto con un ritardo di 77 centesimi proprio da Howden, autore del miglior tempo della sessione (1:06.