Sistema Cilento, un “Casatiello” per Alfieri

Tempo di lettura: 3 minutiErano pronti a mettere una bomba all’interno dell’auto di Franco, i pregiudicati di Baronissi, assoldati da Roberto Squecco nel 2023 per vendicarsi del sindaco di Capaccio che non aveva mantenuto fede al patto politico elettorale ed aveva abbattuto il lido Kennedy di sua proprietà.Questo e tanto altro risulta dalle indagini della Dda di Salerno nella ricostruzione accusatoria (che non è naturalmente una sentenza), un piano studiato nei minimi dettagli che aveva seguito la Mercedes dell’ex sindaco, di cui conoscevano gli spostamenti come la sosta nel distributore di benzina alle 7:30 del mattino. Era una macchina che piaceva anche a chi avrebbe dovuto distruggerla con una bomba carta ma soprattutto un gesto con il quale Roberto Squecco dava seguito a minacce anche più gravi nelle quali, in momenti di rabbia, non aveva esitato a promettere di uccidere.