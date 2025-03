Anteprima24.it - Sistema Cilento, Fondazione Vassallo: “Rete di corruzione e mafia finalmente svelata. Nel 2011 denunciai tutto al Pd”

Tempo di lettura: 3 minuti“Oggi si compie un altro passo verso la verità: l’ennesima operazione antiha portato all’arresto di dieci persone tra la provincia di Salerno e Sulmona, tra cui l’ex presidente della Provincia di Salerno ed ex sindaco di Capaccio Paestum, Francesco Alfieri. Le accuse sono gravissime: scambio elettorale politico-mafioso, tentato omicidio, estorsione con metodo mafioso, traffico di armi e favoreggiamento. Unacriminale che ha prosperato per anni, protetta da uncolluso che ho denunciato. Le indagini hanno confermato ciò che ripeto da tempo: il cosiddetto “” non è solo un meccanismo di, ma un’alleanza con la criminalità organizzata. Gli arresti di oggi dimostrano come, nelle elezioni del 2019, voti siano stati scambiati con favori illeciti, permettendo a esponenti legati alla camorra di controllare attività economiche e politiche.