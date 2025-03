Napolipiu.com - Sinner-Kyrgios, stavolta finisce male: “È piuttosto arrabbiato” | Scatta la denuncia

Leggi su Napolipiu.com

: “Èla">Trala tensione è sempre più alle stelle: questa voltala. Vediamo che cosa sta succedendo.La rivalità tra Jannike Nickha ormai assunto contorni sempre più accesi, trasformandosi in un botta e risposta continuo, fatto di accuse e insinuazioni. L’ex tennista australiano non ha mai nascosto il suo livore nei confronti dell’italiano, soprattutto in merito alla questione doping che ha coinvoltonei mesi scorsi. Ma cosa si cela davvero dietro questo astio?Nicksembra aver trovato in Jannikil suo bersaglio preferito. L’australiano, mai incline ai toni moderati, ha più volte lanciato frecciate pesanti al numero uno del mondo, insinuando sospetti sulla sua squalifica per contaminazione da Clostebol.