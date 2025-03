Tvplay.it - Sinner esce allo scoperto, sorpresa dell’ultim’ora: lo ha fatto davvero

L’altoatesino, ancora numero uno al mondo, ha sorpreso tutti in attesa di tornare in campo in quel di Roma Jannikha preso parte ad un solo torneo quest’anno, complice la squalifica concordata con la WADA, ed è stato l’Australian Open vinto dominando estromettendo in ordine Jarry, Schoolkate, Giron, Rune, De Minaur, Shelton e in finale Zverev con un netto 6-3 7-6(4) 6-3.: lo ha(Lapresse) – tvplay.itPoi come detto c’è stato l’accordo tra Jannik e l’agenzia mondiale antidoping che hanno concordato per una sospensione di tre mesi, che parte dal 9 febbraio e terminerà il 4 maggio 2025.tornerà dunque per gli attesissimi Internazionali di Roma.Questa era una grande chance per Zverev e Alcaraz, che potevano insidiare la prima posizione occupata dall’altoatesino.