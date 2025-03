Quotidiano.net - Simonetta Kalfus morta dopo la liposuzione: sequestrata la sala operatoria di Cinecittà

Roma, 27 marzo 2025 – È statalain cui fu sottoposta a un intervento dila 62enne12 giorni di agonia. La donna è deceduta il 18 marzo in ospedale dove si trovava in stato di coma vegetativo. Dai primi risultati dell'autopsia,sarebbe deceduta a causa di una grave sepsi. Nel blitz dei Nas avvenuto questa mattina nello studio medico di, a Roma, i I carabinieri hanno effettuato accertamenti per acquisire elementi utili alle indagini e fare piena luce sul decesso della donna. Soprattutto i Nas dovranno stabilire se tutto sia stato fatto a norma. Tre medici indagati Intanto, sul registro degli indagati sono stati iscritti i nomi di tre medici, indagati per omicidio colposo. Si tratta del chirurgo e dell’anestesista che hanno eseguito lae il medico del pronto soccorso che ha visitato la donna, rimandandola a casa.