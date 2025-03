Tpi.it - Silvio Soldini racconta a TPI il suo film su “Le assaggiatrici” di Hitler: “La realtà della guerra ha anticipato il cinema”

Leggi su Tpi.it

Il nuovodi, “Le”, tratto dal romanzo bestseller di Rosella Postorino, che ha aperto il BIF&ST – Bari InternationalFestival ed è uscito in sala il 27 marzo, racchiude il meraviglioso sguardo sul mondo femminile a cui il regista milanese ci ha abituato, (“Pane e Tulipani”, “Agata e la Tempesta”, “Il colore nascosto delle cose” , “3/19”) ed è un’altra tappa nella geografia delle sue opere così personali, poetiche e a volte, come lui stesse le definisce, bislacche.Questa volta al centro c’è la storia reale: siamo in Germania durante la, ledel titolo sono delle giovani donne prelevate da un villaggio vicino Berlino per testare i piatti del Führer nella Tana del Lupo, una base costruita nella forestaPrussia orientale, per scongiurare qualunque rischio di avvelenamento.