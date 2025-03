Justcalcio.com - “Silva è riuscito a mantenere davvero il desiderio di giocare a calcio attraente, che è stato davvero difficile nel corso degli anni”: ex elogi di Talisman del Fulham su “impressionante” Marco Silva

Leggi su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione:si è tranquillamente e con fiducia stabilendosi come una delle parti più coerenti della Premier League negli ultimisotto la guida del manager portoghese.I cottager si trovano ottavo in Premier League dopo le stagioni del decimo e 13 ° dopo la promozione dal campionato del 2022, spesso rinfrescando una squadra di talento con assunzioni intelligenti dopo una serie di vendite di grandi dimensioni nelle ultime finestre di trasferimento.L’outfit di West London non è estraneo a prendere grandi cuoio capelluto dalle più grandi squadre del paese, più recentemente bussando al Manchester United dalla FA Cup dell’Old Trafford.Exdidelsu “ha ottenuto una meritata vittoria all’Old Trafford all’inizio di questo mese (Credito immagine: Alamy)ha contribuito a buttare la tendenza delle parti promosse che lottano per sopravvivere in Premier League negli ultimi– per inciso, tutte e tre le squadre promosse nel 2022 attualmente siedono nella metà superiore del tavolo.