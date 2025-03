Silenzio Assenso Reload | gli EPO celebrano il ritorno con ristampa e concerto a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 29 marzo un atteso e speciale evento per la musica napoletana e non solo. SoundFly pubblicherà, lain vinile e cd dell’album del 2007 degli EPO. In serata, alle 22, la band partenopea tornerà dal vivo inall’Auditorium Novecento dopo un lungo periodo di pausa. Il vinile 180 gr. contiene le dieci tracce originali dell’album, le due tracce bonus Catarì esono contenute nel cd in un QR code con immagini e altre sorprese.EPO è nato nel 2000 dall’incontro tra la sensibilità artistica del chitarrista e autore Ciro Tuzzi e le idee del produttore e tastierista Mario Conte (Meg, Colapesce), con l’intenzione di offrire una chiave di lettura nuova e attuale a canzoni ispirate e mai banali, nel solco della tradizione del miglior songwriting italiano, e non solo.