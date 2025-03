Spazionapoli.it - “Sicuro lo seguono”: dirigente allo scoperto sul sogno di mercato del Napoli

Arrivano le dichiarazioni in merito a uno dei giocatori seguiti con attenzione dalla SSCin vista della prossima sessione estiva di calcio.Manca sempre meno al ritorno in campo del, previsto per domenica 30 marzo, alle ore 20:45,stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Antonio Conte si ritroverà davanti il Milan, in un match che è stato sempre significativo per la storia della Serie A. Come non dimenticare le sfide Scudetto degli anni di Maradona, che hanno segnato pagine indelebili per la memoria dei tifosi delche hanno vissuto in prima persona tali emozioni.Le attenzioni del, tuttavia, non sono soltanto sul campo ma sono anche concentrate sulle prossime mosse di calcio. Con il ritorno in Europa ormai scontato, è dovere da parte del direttore dell’area sportiva Giovanni Manna consegnare ad Antonio Conte un organico quanto più assortito possibile, visto che dal prossimo anno le competizioni ritorneranno, con ogni probabilità, a essere tre.