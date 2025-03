Lanazione.it - Sicurezza online: 'Una vita da social' arriva a Massa con la Polizia di Stato

Internet è una finestra sul mondo, ma anche una porta aperta ai pericoli. Per questo, ladiha riportato in strada il truck di ’Unada’, la più importante campagna educativa itinerante dedicata alla. Oggi a, il cuore della città ha ospitato un evento coinvolgente che ha visto protagonisti oltre 200 studenti delle scuole superiori, affiancati dai loro docenti, con l’obiettivo di esplorare i rischi e le opportunità della rete. Il progetto, nato per diffondere una maggiore consapevolezza sui pericoli della rete, affronta temi cruciali come il cyberbullismo, l’adescamento, la sextortion e le truffe digitali. Grazie a strumenti innovativi, come i visori per la realtà aumentata, i ragazzi hanno potuto immergersi in simulazioni coinvolgenti, sperimentando in prima persona le insidie del mondo virtuale.