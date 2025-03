Ilrestodelcarlino.it - "Sicurezza, i tagli del governo danneggiano i cesenati e la polizia"

Anche i repubblicanilanciano l’allarme sulle carenze del personale delle forze die puntano il dito sulle scelte delin tema di. Il segretario della Consociazione del Pri Romano Fabbri imputa infatti alla destra di "macchinare politiche che invece di aiutare le amministrazioni locali ad arginare i problemi dellaaffondano il coltello nella piaga nei comuni governati dagli avversari politici. Solo così si può capire come sia pensabile il trasferimento del 112 sala operativa da Cesena a Forlì e la grave carenza di organico delle forze dell’ordine a Cesena". Fabbri definisce allarmanti i dati sulla amncanza di 50 poliziotti in città, nonostante i ripetuti solleciti al Ministero dell’Interno le risorse richieste non arrivano. "La– prosegue il segretario repubblicano – è dolosamente sotto organico con gravi ripercussioni sulladegli abitanti e degli stessi operatori.