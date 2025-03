Metropolitanmagazine.it - Si, sta tornando il sunkissed makeup (ma con nuove tecniche)

Bella stagione chiama sole, che chiama guance arrossate. Per questo su Tik Tok sta giàvirale il, il trend che ripropone un finish baciato dal sole (quasi sulla via della bruciatura). Reso popolare nel 2023, ora torna cone si rinnova, anche grazie all’unione di altre(come ad esempio il contouring). L’effetto abbronzato è sicuramente uno dei più ricercati: dona un colorito più sano, e permette di minimizzare alcune imperfezioni.Torna il: quali sono letipsLa tecnica di base è molto semplice: applicare un blush sui toni del rosso e arancio, non limitandosi alla zona degli zigomi, ma insistendo su tutta la fascia centrale del viso e sul naso. Inoltre, alcuneartist lo posizionano anche su fronte e tempie.