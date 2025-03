Si sono sentiti e poi la furia Grande Fratello cosa è successo davvero tra Javier e Alfonso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non accennano a placarsi le tensioni nate all’interno del, che anzi sembrano aumentare anche fuori dalla celebre Casa di Cinecittà. Al centro del gossip del momento cidue ex concorrenti,D’Apice eMartinez, che, dopo la loro uscita, avrebbero avuto un confronto molto acceso. Si era molto parlato in queste ore della fine dell’amicizia tra loro due, ora arriva una grossa conferma.Secondo le recenti indiscrezioni riportate dall’influencer Amedeo Venza,avrebbero avuto una conversazione telefonica degenerata rapidamente in uno scontro verbale molto forte. Tuttavia, sempre stando alle voci che circolano,avrebbe mostrato maggiore maturità e compostezza rispetto ad, cercando di mantenere un atteggiamento educato nonostante le forti tensioni.