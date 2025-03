Ilfattoquotidiano.it - Si riaccende lo scontro a distanza tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, lui denuncia la ex moglie: “Usa nostra figlia sui social per scopi pubblicitari”

Silotra. Al centro della diatriba tra il leader delle Vibrazioni e l’ex, influencer da quasi 800mila followers solo su Instagram, c’è l’esposizionedi Nina, 9 anni, ladell’ex coppia, e l’utilizzo della sua immagine anche in contenuti di tipoo. In estrema sintesi,chiede che venga rispettata la privacy della, lacontinua invece a pubblicare le immagini della bambina e sostiene di avere il consenso del padre. Le posizioni, come evidente, sono diametralmente opposte tanto da aver innescato una querela sporta nel 2024, “cui sono seguite quattro integrazioni e una causa civile, ma le immagini della piccola restano online”, come rivela oggi Repubblica, ripercorrendo le tappe di questa disputa.