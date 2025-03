Calciomercato.it - Si prendono Inzaghi, ribaltone Inter in panchina: “12 milioni a stagione” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Le ultimissime sul futuro del tecnico piacentino e, di riflesso, su quello del club nerazzurro. Annuncio a sorpresa in direttaL’vuole blindare Simonecon un nuovo contratto. Marotta ha detto che non ci saranno problemi e così probabilmente sarà, anche se sul tecnico aleggia sempre l’ombra della Premier League.Specialmente in Inghilterra il lavoro del piacentino è molto apprezzato, come conferma l’esse del Liverpool prima di prendere Slot e quello del Manchester United di qualche mese fa. Al tempo era in bilico ten Hag, coi ‘Red Devils’ pronti a sostituirlo subito proprio con l’allenatoreista.Sul cui tavolo sarebbe arrivata anche una proposta economica piuttosto allettante, che però il mister Campione d’Italia ha rispedito al mittente. Impossibile, del resto, lasciare l’in corsa, La Premier rimane comunque tra i piani futuri di, sempre che riesca a imparare la lingua inglese.