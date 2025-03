Bergamonews.it - Si mostra nudo ai bambini della scuola, 43enne arrestato per atti osceni

Adrara San Rocco. Ha sollevato la tapparellaportafinestra dell’appartamento, poi si è spogliato completamentefacendodi sé aimaterna eprimaria, che a quell’ora stavano entrando a.Non era la prima volta che P.B., 43 anni di Viadanica, taglialegna attualmente disoccupato, faceva una cosa del genere. Alcune mamme avevano sporto denuncia perché l’uomo già altre volte si era denudato davanti ai piccoli. Come cornice sempre la portafinestra dell’appartamentosua fidanzata, posto al piano terra di un complesso poco distante dall’ingresso.Così mercoledì 26 marzo i carabinieri di Sarnico si sono appostati e lo hanno colto sul fatto. Lo hannoperin luogo pubblico e per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua fidanzata a causa di un procedimento per maltrattamenti.