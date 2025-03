Gamberorosso.it - Si ferma l'export di vino italiano verso gli Usa. Appello congiunto delle associazioni vitivinicole al Governo

Dopo diverse richieste arrivate da singoli Consorzi di tutela, dal Chianti Docg al Nobile di Montepulciano fino ai tre enti del Prosecco, la filiera vitivinicola italiana scrive alsul delicato tema dei dazi minacciati dal presidente americano Donald Trump. Otto sigle del settore vitivinicolo chiedono in particolare di «mantenere una posizionein sede europea», e invitano l'esecutivo a una «trattativa di buon senso per il raggiungimento di un accordo volto ad evitare che si proceda all’applicazione dei dazi».Stati Uniti - Casa Bianca - Campidoglio - foto wirestock su FreepikMercato strategico da 2 miliardi di euroGli Stati Uniti rappresentano il principale mercatoper ileuropeo, con un datoche si è attestato intorno ai 2 miliardi di euro nel 2024, ricordano in una nota congiunta Uiv, Federvini, Federdoc, Assoenologi, Copagri, Alleanza cooperative italiane, Confagricoltura e Cia Agricoltori italiani.