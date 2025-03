Agi.it - Si ferma in semifinale la corsa di Jasmine Paolini a Miami

AGI - Aryna Sabalenka ha battuto6-2, 6-2 si è qualificata per la finale di Indian Wells, il Masters 1000 in California. La 26enne bielorussa numero uno del mondo ha dominato la partita con un servizio irresistibile e si è imposta sull'azzurra in un'ora e 11 minuti. Per la tennista toscana sfuma il sogno di un'atra finale di un Masters 1000 dopo Dubai 2024 quando poi aveva conquistato il titolo.