Dayitalianews.com - Si è allontanato senza dare spiegazioni; Adem, 17 anni, non da sue notizie da ieri. Ricerche in tutto il Lazio

L’appello dell’Associazione Penelope: “Aiutateci a riportarlo a casa”Sono momenti di forte apprensione a Rocca di Papa per la scomparsa di Arkemi, ragazzo di 17di cittadinanza tunisina. Il giovane si èa piedi, il 26 marzo 2025, dalla struttura per minori presso cui era ospitato, e da allora non si hanno più.Nessun documento con sé, indossava una tuta neraSecondo quanto riportato dalla locandina diffusa dall’Associazione PenelopeODV,non ha con sé documenti. Al momento della scomparsa indossava una tuta sportiva di colore nero. Ha occhi e capelli scuri, una corporatura media ed è alto circa 1,80 metri. Parla e comprende la lingua italiana.Lee i numeri da contattareLesono in corso e ogni informazione può essere determinante.