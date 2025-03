Cultweb.it - Si dice eclisse o eclissi? Ecco qual è la parola giusta (una volta per tutte)

è la formula corretta per parlare del fenomeno astronomico in cui un corpo celeste si frappone tra una sorgente luminosa e un altro corpo, oscurandolo parzialmente o totalmente? Nel linguaggio comune, capita spesso di sentire entrambe le variantied. Tuttavia, una delle due forme è scorretta. Lacorretta in italiano è, che è di genere femminile e si usa sia al singolare sia al plurale senza subire modifiche (un’lunare, lesolari). Questo termine deriva dal latino eclipsis, a suaproveniente dal greco ékleipsis (????????), che significa “scomparsa” o “abbandono”.In italiano, le parole di origine greca che terminano in -i sono spesso femminili e invariabili, come crisi, analisi e ipotesi. Lo stesso vale per, che segue questa regola linguistica.