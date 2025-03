Panorama.it - Si chiama RoBee il robot fisioterapista nato in Italia

In un mondo nel quale lo sviluppo tecnologico avanza a grande velocità, sono molte le innovazioni che si stanno sviluppando anche in ambito sanitario. Una di queste èe rappresenta la nuova frontiera dell’assistenza nei confronti di pazienti che hanno bisogno di assistenza riabilitativa e supporto cognitivo. Questoumanoide, sviluppato dalla Oversonicics, aziendana specializzata nello sviluppo di tecnologie diica umanoide, costituisce un nuovo strumento nell’ambito dell’assistenza e nei percorsi di medicina riabilitativa.Le capacità disono davvero straordinarie. Infatti, secondo una nota rilasciata dall’azienda produttrice, questoè capace di fornire assistenza nei confronti delle persone con difficoltà nella deambulazione, fornendo anche un supporto per lo svolgimento di esercizi specifici per migliorare le loro condizioni di salute.