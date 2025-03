Ilfattoquotidiano.it - Shampoo in fuorigioco: l’arbitro torna in spogliatoio e trova uno sconosciuto. “Stava scroccando una doccia”

Domeniche Bestiali è una rubrica notoriamente colta. Nell’ultimo episodio abbiamo parlato di poesia, con Montale, questo giovedì invece parleremo di cinema e del capolavoro dei Monty Python, “Il senso della vita”. In quella splendida commedia ci si interrogava, appunto, sull’esistenza. A cosa si deve l’esistenza di Domeniche Bestiali? Alle meraviglie che all’improvviso e in poche righe si palesano nei noiosissimi comunicati dei giudici sportivi, principalmente: ne abbiamo offerto un saggio giovedì scorso, con le ossa di bistecche tirate contro arbitri e avversari, ne offriremo uno di pari livello e forse anche di più.peraltro proprio in stile Monty Python. E tanto altro, ovviamente.IL SENSO DI DOM BESTVeniamo subito al dunque, che siamo gente di sostanza. Immaginatevi a spulciare le solite cose: il difensore Tizio che tira un pugno al centravanti Caio, l’allenatore Sempronio che tira giù il calendario, i tifosi della Pescolamazzese 1931 che tirano fumogeni in campo e via così, fin quando ci si imbatte nel Santo Graal del cercatore di bestialità.