Ilgiorno.it - Sfregia la cliente e riduce in fin di vita l’amico che vuole salvarla: pusher arrestato (con 5 colleghi)

Nibionno, 27 marzo 2025 – Lei, 35 anni, ha il volto irrimediabilmenteto, lui, 40, che è corso a difenderla, è vivo per miracolo. A conciarli in quel modo è stato “il biondo”, un italo marocchino di 22 anni. Il motivo? Qualche grammo di droga. È successo l'estate scorsa nei boschi della droga della Brianza a Nibionno. Una violenta aggressione in seguito alla quale i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Merate hanno scoperchiato una sorta di vaso di Pandora dello spaccio. A gestire il giro di droga erano in sei, con età compresa tra i 22 e i 41 anni. Quattro sono stati arrestati, due risultano latitanti, uno in Spagna, l'altro probabilmente ancora in circolazione in zona. I traffici Centinaia le cessioni di dosi documentate, dalla cocaina all'eroina, dall’hashish alla marijuana.