Viterbotoday.it - Sfonda la porta di casa e picchia la ex, lei chiede aiuto alla polizia e lo fa arrestare

Leggi su Viterbotoday.it

, il mio ex fidanzato mi hato violentemente". È bastata una telefonata della giovane donnaper far precipitare la volante ae farl'uomo, un 30enne tunisino, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.L'intervento degli agenti è scattato.