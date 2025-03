Cataniatoday.it - Sfera Ebbasta in concerto alla Villa Bellini

Leggi su Cataniatoday.it

Nel vivo degli show tutti sold out nei palazzetti (dopo Torino, il 29 marzo Inalpi Arena, sarà la volta del poker di date da tutto esaurito all’Unipol Forum di Milano), e in avvicinamento all’attesissima data di Napoli, il 7 giugno per la prima volta allo Stadio Diego Armando Maradona,