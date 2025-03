361magazine.com - Sfera Ebbasta annuncia nuove date per il Summer Tour 2025

Ritorna ilDopo una serie di show sold out nei palazzetti – con Torino il 29 marzo all’Inalpi Arena e un incredibile poker diesaurite all’Unipol Forum di Milano –continua a sorprendere i fan. Mentre cresce l’attesa per la prima storica data allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 7 giugno, il Trap Kingnuovi appuntamenti per l’estate.La sua avventura live proseguirà tra giugno e agosto sui palchi dei principali festival italiani, con setteche si aggiungono a quella giàta di Rock in Roma (19 luglio, Ippodromo delle Capannelle). Il, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live, toccherà alcune delle location più suggestive del panorama musicale italiano:? 21 giugno – Ferrara @ FerraraFestival? 13 luglio – Alba (CN) @ Collisioni Festival? 19 luglio – Roma @ Rock in Roma (giàta)? 25 luglio – Catania @ Villa Bellini? 2 agosto – Cinquale (MS) @ VibesFestival? 4 agosto – Gallipoli (LE) @ Sottosopra Fest? 14 agosto – Olbia (SS) @ Red Valley Festival? 30 agosto – San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.