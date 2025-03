Quotidiano.net - Sextortion e deepfake pornografici: i ragazzi si confessano in un documentario-denuncia

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 27 marzo 2025 –, conversazioni improprie con chatbot basate sull’Ia e. Sono le esperienze tragiche in Rete raccontate da alcuni adolescenti nel cortometraggio Protect Us, chelo sfruttamento dei minori ed è stato realizzato da WeProtect Global Alliance, organizzazione internazionale di cui Fondazione SOS il Telefono Azzurro ETS è partner. We Protect, le parole della regista L'opera cinematografica è stata prodotta da SHFT, realtà specializzata e attiva in ambito digitale: dai contenuti social ad alto impatto, ai documentari basati su campagne per piattaforme di streaming. "Il trauma di questi crimini non è solo profondamente personale, ma anche indelebile. Immagini e interazioni vengono condivise e amplificate algoritmicamente attraverso il paesaggio digitale, perpetuando il danno molto tempo dopo la comparsa iniziale", ha affermato la produttrice del corto Baronessa Joanna Shields , ex ministra britannica per la sicurezza e la protezione di Internet e fondatrice di We Protect Global Alliance.