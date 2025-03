Ilrestodelcarlino.it - Severini: "Dobbiamo uscire da questa situazione"

Umore non certo alle stelle in casa Atletico Ascoli dopo la sorprendente sconfitta interna per 3-1 contro il Città di Isernia San Leucio ultimo in classifica. Mirco, la sconfitta con l’Isernia come si spiega vista l’enorme mole di gioco e di occasioni create? "E’ vero, sotto il profilo delle occasioni create, è stata una delle migliori partite non c’è nulla da dire. Purtroppo però, un po’ per demeriti, ma anche per un pizzico di sfortuna non siamo riusciti a tramutare in rete tutte queste occasioni. Il risultato però è spietato 1-3. Non possiamo permetterci di subire certi gol. Loro erano solo alla ricerca di un episodio e noi lo abbiamo creato ad inizio partita, poi è dura trovarsi a rincorrere. Era importante rientrare il secondo tempo continuando a giocare senza subire gol ed invece abbiamo sbagliato.