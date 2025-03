Oasport.it - Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2025, tappa di oggi Riccione-Cesena: orari, altimetria, tv, favoriti

Leggi su Oasport.it

Terzaper laCoppi&Bartali: nuovamente partenza da, questa volta arrivo in quel di. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso,, programma e.PERCORSO TERZACOPPI&BARTALII primi chilometri sono identici alladi ieri, ma occhio alla parte conclusiva di gara. Il finale propone il Muro di Surrivoli (circa 1,5 km all’11%, con punte fino al 18%) e la salita di Diolaguardia: la strada sale in modo molto irregolare per 8,3 km con una pendenza media del 3.6%. Una volta scalata la vetta la gara prosegue con una lunga discesa spesso inframezzata da contropendenze ottime per i contropiedi. Si chiude con gli ultimi due 2 km pianeggianti.CALENDARIOCOPPI E BARTALIGiovedì 26 marzo – Terza(142,1 km)o partenza: 11.