Lanazione.it - Sette arresti a Pistoia: smantellata banda specializzata in furti e rapine

, 27 marzo 2025 – I carabinieri dihanno proceduto all'esecuzione dimisure di custodia cautelare in carcere per sei cittadini albanesi e un italiano, accusati di far parte di un’organizzazione criminale dedita a, riciclaggio di beni, danneggiamenti e lesioni personali in tutta la provincia. Il gruppo sarebbe coinvolto in numerosiin abitazioni tra maggio 2024 e febbraio 2025 nelle aree di Agliana, Quarrata, e. Le perquisizioni, effettuate in simultanea in varie località, hanno permesso il sequestro di diversi attrezzi utilizzati per commettere i crimini, come piedi di porco, cacciaviti, e grimaldelli, oltre a una somma di denaro contante pari a circa 7.000 euro. Tre dei soggetti destinatari delle ordinanze erano già in detenzione in seguito a un'operazione dei carabinieri avvenuta nelmbre 2024, sempre in relazione a reati di furto nelle abitazioni del Pistoiese.