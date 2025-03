Ilrestodelcarlino.it - "Seta, ho tracciato la rotta ma ora non ho più tempo"

Chi prenderà il posto di Alberto Cirelli ai vertici di? Le indiscrezioni rimandano per ora ad Andrea Burzacchini, dal 2016 al 2022 amministratore unico di aMo, l’agenzia della Mobilità. Visione nord-europea della mobilità, attenzione all’integrazione tra trasporto pubblico e mobilità dolce e un curriculum che lo caratterizza come uno dei modenesi più specializzati sull’argomento. Piacerà come figura quella del forte sostenitore della centralità del trasporto pubblico? Di certo la battaglia sul successore di Cirelli sta per aprirsi. I soci pubblici si orienteranno su un presidente di lotta – pronto a ingaggiare una battaglia per strappare quanta più autonomia territoriale possibile nella futura società unica regionale – o di governo, più attento cioè a non scompaginare gli equilibri politici con la Regione? Intanto è stata resa nota da La Pressa la lettera di dimissioni di Cirelli: "Compatibilmente con le deleghe assegnatemi – si legge tra l’altro – ho cercato di fornire il mio contributo, di tracciare una, un percorso; di sollecitare uno stile.