Puntomagazine.it - Servizio Civile Universale 2025: Un’altra occasione persa per Qualiano

Di Procolo e Russo: Amministrazione al capolinea.sprofonda nell’abbandono e nell’indifferenza. Riceviamo e PubblichiamoL’amministrazione De Leonardis è ormai giunta al capolinea. Il Sindaco, evidentemente, non sente più il bisogno di cercare il consenso, e il risultato è sotto gli occhi di tutti:sprofonda giorno dopo giorno nell’abbandono e nell’indifferenza.Dopo aver denunciato un Bilancio di previsione senz’anima, incapace di rispondere ai bisogni reali del paese, dei cittadini, dei commercianti e soprattutto dei giovani, oggi siamo costretti a segnalaregrave mancanza: per il, il Comune dinon ha presentato alcun progetto per il.Si tratta di un’gravissima, perché ilrappresenta un’opportunità fondamentale per i giovani: offre formazione, crescita personale e professionale, e permette di contribuire in prima persona al miglioramento della propria comunità.